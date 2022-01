Před 6 lety tragicky přišla o partnera, na lásku ale nezanevřela: Hvězda Panství Downton se zasnoubila

Michelle Dockery Profimedia.cz

„Oznamují se zásnuby Jaspera, syna Michaela Waller-Bridge z King´s Lynn v Norfolku a Teresy Waller-Bridge z Battersea v Londýně a Michelle Dockery, mladší dcery Michaela a Lorraine Dockery z Gidea Park v Essexu,“ dozvěděli se čtenáři listu.

Pár se potkal v roce 2019, seznámili je společní přátelé. Žádost o ruku tak přišla po asi třech letech vztahu.

Herečka už byla v minulosti jednou zasnoubená, její partner, herec John Dineen, před šesti roky, v prosinci 2015, zemřel na rakovinu. Po jeho smrti herečka sama sebe označila za vdovu.

„Neznám slovo, které by vyjádřilo, co jsem cítila. A co stále cítím,“ řekla britskému The Guardianu dva roky po úmrtí milovaného snoubence. ■