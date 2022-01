Žena je tak sexy, že do posilovny potřebuje bodyguarda. Pánové jí nedají pokoj!

Monica Huldt Profimedia.cz

Do posilovny chodí minimálně pětkrát týdně, ale na cvičení se Monica Huldt nemůže pořádně soustředit. Důvod? Budí až příliš pozornosti.

Ta prý Monice obecně nevadí, ve fitku by se ale raději věnovala cvičení než odmítání nabídek k seznámení. Navíc je šťastně vdaná. „Cvičení je pro mě velmi důležité, nejen kvůli fyzičce, ale i pro psychickou pohodu,“ uvedla Američanka a popsala příklad chování, které je jí nepříjemné.

„Jednou se mi stalo, že jsem se dívala do mobilu a přišel za mnou starší chlap a řekl mi, ať mu nepíšu, protože si doma zapomněl telefon. Řekla jsem, že jemu nepíšu a on na to, jestli bych chtěla. Je hezké, když jsem pro muže atraktivní - i kvůli tomu, že v dospívání jsem moc sebevědomí neměla. Ale obvykle jen chci, aby mě nechali být a já mohla v klidu přijít i odejít,“ říká Monica.

Z toho důvodu zvažuje, že by si pořídila doprovod. A nenabízí málo. „S radostí někomu zaplatím 3000 dolarů (cca 64 tis. Kč - pozn.) měsíčně, když dobře odvede svou práci a lidi trochu odežene,“ uvedla s tím, že by takový bodyguard měl přijít do posilovny za ní a nechat se s ní fotit, zřejmě aby si každý všiml, že tam blondýnka není sama.

Obavy sedmatřicetileté ženy pramení i z toho, že má zkušenost se stalkerem i s napadením. „V metru mě muž chytil za nohy a snažil se mě odtáhnout do uličky. Naštěstí se objevili lidé, on se lekl a utekl,“ říká s tím, že nechce domýšlet, co se mohlo stát. ■