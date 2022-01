V zákulisí nového seriálu se prý mluví o těhotenství Evy Burešové. Co na to herečka říká?

Spekulace o těhotenství herečku nenechaly chladnou. Michaela Feuereislová

Zpráva podle všeho doputovala i do zákulisí natáčení seriálu ZOO, kde hraje Eva hlavní roli Viky Janečkové. Podle webu Extra.cz, který cituje zdroj z Primy, je herečka ve třetím měsíci těhotenství.

Eva Burešová ale těhotenství popřela. A vůbec se jí nelíbí, že o ní někdo takovou informaci vůbec rozšiřuje.

„Je to hloupost,“ reagovala bezprostředně herečka a jedním dechem dodala: „Abych řekla pravdu, tak mě začíná štvát, že si někdo dovolí takovou informaci rozšiřovat a že se mě na to ptají cizí lidé. Představte si, že bych přišla o dítě, nebo měla nějakou jinou komplikaci a někdo se mě na to ptal,“ řekla Super.cz Burešová, jež má z předchozího vztahu syna Nathaniela (4,5).

Zvětšování Eviných kostýmů v seriálu ZOO se tedy rozhodně řešit nemusí. „Naopak jsem po Vánocích ještě zhubla. Točíme každý den hromadu obrazů, a tak hubnu díky kombinaci různých faktorů,“ dodala s úsměvem Burešová. Ta si prý udržuje štíhlou linii i přesto, že žije s jedním z nejznámějších kuchařů v Česku. „On se o mě stará chudák jen večer. Přes den jsem v jednom kole a mám catering,“ uzavřela herečka. ■