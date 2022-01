Nepochopíte, v jaké je formě: Jennifer Lopez (52) se pochlubila videem z posilovny

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Jennifer je vidět ve sportovní podprsence a legínách, jak zvedá činky, dělá sedy lehy nebo cvičí na strojích. Do toho hraje její píseň On My Way (Marry Me), která je zároveň soundtrackem pro romantickou komedii Vem si mě, jež jde do kin 11. února.

Ve filmu se blýskne po boku Owena Wilsona a zpěváka Malumy a kromě hlavní role snímek také produkovala. S režisérkou Kat Coiro na něm prý pracovaly sedm let.

„Chytil mě za srdce. Jsem z něj nadšená a nemohu se dočkat, až ho konečně uvedeme,“ říká k filmu na záběrech ze zákulisí natáčení.

Lopez v posilovně najdete minimálně čtyřikrát do týdne. Cvičí s různými trenéry. Kromě toho dodržuje pitný režim a už dávno eliminovala alkohol a kofein. Spí minimálně 10 hodin denně a její dieta se skládá převážně ze zeleniny, kuřecího a ryb. Za roky dodržování zdravé životosprávy nyní sklízí ovoce, jak je ostatně vidět i na videu níže.