Den po svatbě se rozhodla požádat o rozvod. Neuvěříte, co nevěstu tak namíchlo!

Ilustrační foto Profimedia.cz

Žena se o příběh podělila s americkým magazínem Slate, kam napsala o radu. Oč šlo? Na manžela prý měla jediný požadavek: aby jí na svatební party neplácl dort na obličej. Přesně to ale muž udělal, což nevěsta považuje za absolutní nerespektování jejího přání. Proto mu následující den oznámila, že je konec.

„Kdyby to byl rozumný muž, který mě dobře zná, tak by to nikdy neudělal. Místo toho mě chytl za krk a hlavu mi vrazil přímo do dortu. Plánoval to, protože dort tím zničil, ale měl připravených plno cupcaků,“ postěžovala si nevěsta.

Lidé se rozdělili do dvou skupin, jedna radí, že by měla dát ženichovi druhou šanci, další s ní názorově souzní. Objevilo se dokonce i několik reakcí, že by se žena měla nejen rozvést, ale na partnera podat i trestní oznámení za násilí. ■