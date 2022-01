Máte dost vitaminu C? A jste si tím naprosto jistí?

Doplňujte do organismu vitamin C s lipozomálním vstřebáváním Foto: Shutterstock.com

Je v tom určitý paradox: Vitamin C je pro nás nezbytný už od chvíle, kdy se narodíme, ale přitom si ho na rozdíl od spousty jiných živočichů neumíme v těle sami vyrábět. Historicky k tomu zřejmě nebyl důvod, velmi dobře se dá totiž získávat z řady potravin. Nejsou to jen tropické citrusy, ale třeba také – na vitamin C dokonce bohatější – šípky, rakytník, černý rybíz, růžičková kapusta nebo brokolice.

Začarovaný kruh

Tím, že má vitamin C významný vliv na imunitní systém, může se snadno stát, že pokud máme nízkou hladinu, jsme náchylnější k infekčním nemocem. Samozřejmě včetně covidu-19. Při nich pak naše tělo potřebuje vitaminu C ještě víc, takže se jeho nedostatek dále prohlubuje. Je to trochu začarovaný kruh.

Obvykle se mluví o tom, že málo vitaminu C mívají lidé především v rozvojových zemích – například v Ugandě na východě Afriky má nízkou hladinu 70 procent populace. Zarážející je ovšem to, jak velký počet Evropanů má stejný problém. Podle aktuálních údajů je to přibližně 20 procent. Na základě zjištění odborníků za to přitom může nejen to, že nejíme dostatek potravin s obsahem vitaminu C, ale svůj podíl na problému mají také choroby, které jsou spojené s oxidativním stresem.

Pestrá strava ani doplňky stravy nemusejí stačit

Chtělo by se říct, že tohle je problém, který má snadné řešení, a to jíst více potravin s vitaminem C nebo si kupovat doplňky stravy. Jenže oboje může mít jistý háček.

Pestrá strava je ideální ne vždy ale dostačující

FOTO: Shutterstock.com

Jelikož je vitamin C citlivý na teplo, znamená to, že i potraviny, které ho obsahují velké množství, o něj vařením, sušením, a dokonce i ohříváním v mikrovlnce postupně přicházejí. Tak či onak většina z nás nejspíš z běžného jídla potřebnou denní dávku nezíská. Na řadu tedy přicházejí tablety. I ty se ale mohou potýkat s problémy. Jde hlavně o to, jestli vitamin C, který obsahují, dokáže naše tělo skutečně vstřebat a využít.

Řešením je lipozomální vstřebávání

Výrazně úspěšnější – v současnosti dokonce nejúspěšnější – jsou v tomto směru doplňky stravy, které využívají moderní technologii tzv. lipozomálního vstřebávání. Ta se postará o to, že se vitamin výrazně lépe vstřebá do našeho organismu.

Jak celá věc funguje? Vitamin C je látka rozpustná ve vodě – tedy je hydrofilní. Pro dobré vstřebání by ale bylo lepší, kdyby byl lipofilní – rozpustný v tucích. Lze na to ovšem vyzrát a vitamin C do těla propašovat (jako tzv. lipozom) molekulu, která má hydrofilní jádro, ale lipofilní obal. Vitamin se pak uvolňuje řízeně a postupně během několika hodin, organismus z něj má proto maximální možný užitek. ■