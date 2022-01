Moderátora vyhodili z luxusního resortu v Austrálii za fotku slavných hostů, která se dostala do médií

Resort ukončil dovolenou australského moderátora kvůli fotce celebrit. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Benova manželka potkala Amal v hotelovém spa a později pár tajně vyfotila v restauraci. Fotku ovšem poslala i svému muži, který si ji nenechal pro sebe.

„Nevěděli jsme, že v Qualii bydlí ve stejnou dobu jako my i George Clooney s Amal a Julia Roberts (54). Neznali jsme pravidla ani zákony na Hamilton Island. Ten milujeme a doufáme, že se do Qualie ještě někdy podíváme,“ vyprávěl Ben v rádiu. „Amity je skvělá žena a podařilo se jí George s Amal vyfotit a fotku mi poslala. A já jsem ji poslal někomu, koho dobře znám - vím, je to ubohé, ale nějakým zvláštním způsobem se to dostalo do zpráv na Channel 9.“

Ben ani jeho žena si z toho hlavu nedělali, protože jim to nepřišlo nijak důležité, ale byli nuceni svou dovolenou předčasně ukončit, o což je požádal resort další den.

„Jako prémiová destinace nabízí Hamilton Island ochranu a soukromí všech svých hostů. Právě kvůli soukromí našich hostů jsou neautorizované snímky a videa našich hostů velice nevítané. Ben dostal varování a velmi svých skutků litoval. Nežádali jsme ho o odjezd a na ostrově je kdykoliv znovu vítán,“ uvedl mluvčí Hamilton Island. Resort Qualia, který moderátorovi dovolenou zkrátil, se ovšem k věci doteď nevyjádřil.

George Clooney i Julia Roberts jsou nyní v Austrálii kvůli natáčení filmu Ticket to Paradise. ■