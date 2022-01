Vojta Drahokoupil se pustil do TMBK, který ho zesměšnil v satirické koláži. Nepopsatelná drzost a lidská antipatie, ulevil si

Vojta Drahokoupil TV Nova

Zpěvák Vojta Drahokoupil (26) odstoupil z drsné reality show Survivor. Ozvaly se mu totiž psychické problémy, se kterými v minulosti bojoval. Z jeho odstoupení si vystřelil Tomáš Břínek alias TMBK, jenž vytvořil satirickou koláž, kde si zpěváka dobíral. Na svůj profil umístil snímek Drahokoupila v Survivoru, kterému do úst vložil text: „Nikdo mi neřekl, že tady může pršet a že tady nejsou restaurace.“ Následně to schytal od svých fanoušků i celebrit, protože prý nemístně zesměšňoval psychické problémy.

TMBK si ovšem stál za svým. Drahokoupil prý do psychicky a fyzicky náročně reality show o přežití vůbec neměl chodit, pokud věděl, že má problémy s psychikou. „Nemyslím, že jsem něco přestřelil, myslím, že spíš přestřelil on, když se do něčeho takového hlásil. Místo něj by tam byl určitě rád někdo jiný, kdo by neodstoupil hned v prvním kole,“ vyjádřil se pro Super.cz Břínek.

Na jeho slova reagoval i samotný Drahokoupil. A nebral si servítky. „Máš opravdu málo zákulisních informací, aby si sypal takováhle moudra. To, že diváci viděli jeden díl, je záležitost střihačů, ne má. Kolik jsem byl na ostrově dní a nocí, a co se doopravdy stalo, se samozřejmě lidé dozvědí, ale tvoje drzost a lidská antipatie je nepopsatelná,“ ulevil si Drahokoupil, který prý podrobnější vysvětlení svého náhlého odchodu z show rozebere později.

TV Nova navíc informovala, že Drahokoupil prošel před soutěží všemi nezbytnými testy. „K aktuálnímu zdravotnímu stavu Vojtěcha Drahokoupila se nám nepřísluší vyjadřovat, nicméně můžeme potvrdit, že úspěšně prošel všemi testy nezbytnými pro účast v soutěži,“ uvedla Nova.

Zpěvák prý s psychickými problémy nebojoval už rok a půl. Znovu ho ale postihly pod náporem stresu, a proto ze soutěže raději odstoupil, protože věděl, že by se jeho stav mohl ještě víc zhoršit. ■