Exmanžel plastikové Katie Price míří na policii, kam ho měla kvůli údajnému znásilnění dostat sama modelka

Katie Price Profimedia.cz

Na policii ho dostala přímo jeho bývalá žena, která k případu podala stížnost. Obvinění ze znásilnění tehdy padlo od bývalé striptérky a Kieran tvrdí, že jsou falešná a bude s policisty spolupracovat na tom, aby své jméno očistil, uvedl deník The Sun.

„V tuto chvíli vyšetřujeme případ z roku 2016, kdy byla ve West Sussexu znásilněna žena mužem, kterého znala. Nikdo nebyl zadržen a ženě se dostává podpory od vyškoleného pracovníka,“ uvedl zástupce policie deníku.

Katie má s Kieranem osmiletého syna Jetta a sedmiletou dceru Bunny a spolu byli v letech 2013 až 2018.

Prošetřování starého případu se otevřelo chvíli poté, co se Hayler vyjádřil na konto Price ve stylu, že by měla po své poslední nehodě v autě skončit ve vězení a její chování by měl vzít v potaz i soud rozhodující o péči o jejich děti. „Někdo bude zraněn, pokud se bude Katie chovat tak, jak se chová. Když jsem viděl, že je zase zatčená, jen jsem si řekl: Ale ne, už zase! Kolem ní je pořád nějaké drama,“ uvedl tehdy Hayler.

Modelka právě skončila soudem nařízenou rehabilitaci, kdy jí byla po nehodě zjištěna hladina alkoholu a pozitivní test na kokain. Současný partner Katie Carl Woods prohlásil o jejím bývalém muži, že jeho vyjádření do médií byla ubohá a že kope do Katie v době, kdy je na tom zle.

Vztah bývalých manželů je vyhrocený už delší dobu, loni se Hayler podivoval nad tím, že mu ani nepopřála k narození jeho dalšího dítěte vzhledem k tomu, že spolu stále musí být v kontaktu kvůli společným potomkům. ■