Rozhodčí se určitě dívají na to, jak člověk vypadá, říká pohledná krasobruslařka. Upravený vzhled je nutností

Eliška Březinová Super.cz

Pochází z krasobruslařské rodiny. Staršího bratra, krasobruslaře Michala Březinu, není nutné představovat. Jejich rodiče Edita a Rudolf Březinovi jsou trenéry tohoto krásného sportu.

„Začala jsem chodit v pěti letech sama na led, v šesti jsem začala chodit do kurzu bruslení. V osmi jsem k tomu začala dělat sportovní gymnastiku, kterou jsem dělala 4 roky, a pak jsem si musela vybrat mezi krasobruslením a gymnastikou. Zůstala jsem u bruslení, s tím jsem začala a bylo mi to bližší,“ svěřila Super.cz Eliška Březinová, která bude v úterý hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Krasobruslení se řadí mezi sporty, u kterých se dbá také na celkový dojem a vzhled. „Vzhledem k tomu, že je to estetický sport, tak se rozhodčí určitě dívají i na to, jak člověk vypadá, jaké má šaty, jak je učesaný nebo namalovaný. Některým rozhodčím se ale naopak líbí někdo, kdo není tak namalovaný a nepřehání to,“ vypráví nám kráska.



V rámci vrcholového sportu musela leccos obětovat. Co v jejím životě kvůli krasobruslení utrpělo ze všeho nejvíc? „Nejvíc asi škola. Kdybych chodila do školy normálně, tak bych nemohla tolik trénovat a bez toho vrcholový sport dělat nelze. Tudíž ani s kamarádkami nebo spolužáky jsem netrávila tolik času. Ale člověk si pak najde kamarády ve sportu z různých koutů světa,“ dodává s úsměvem Eliška Březinová. ■