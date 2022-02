Krve by se ve mně nedořezal: David Gránský zavzpomínal na drama z přímého přenosu Česko Slovensko má talent

David Gránský Super.cz

David Gránský (29) se vrátil na televizní obrazovky v seriálu ZOO, kde sice hraje záporáka, ale užívá si ho. „Všichni říkají, že je jasný, že hraju zase zápornou roli, protože na ně mám ksicht. Ale zapomíná se na to, že jsem teď pět let byl hodný, kladný, hrdina, charismatický, šikovný doktor v Modrém kódu, potažmo v Sestřičkách. Až teď budu zase zlý,“ prozradil Super.cz

Kromě herectví se věnuje také moderování. Již pár let provádí show Česko Slovensko má talent. Přesto se za moderátora nepovažuje. „Jsem herec, který si hraje na moderátora. Užívám si to, že jsem v přátelské zóně a jsem se soutěžícími kamarád, což s sebou samozřejmě nese svá rizika. Když se porota špatně vyspí a začnou jim tam nakládat, tak přijdou do zákulisí, div po mně nehodí mikrofon. Takže já si to pak sežeru v zákulisí,“ přiznal s úsměvem.

V loňském ročníku přivítal i novou moderátorskou posilu Jasminu Alagič (32), kterou si jako parťačku nemůže vynachválit. „Tím, že má balkánskou krev, tak je hravá, pořád tančí a zpívá, pořád se směje a je jí všude plno. A to, co diváci viděli na kameře, je ještě dvakrát šílenější ve skutečnosti.“

I když skromně tvrdí, že si v moderování příliš nevěří, dalším velkým projektům či živým přenosům se nevyhýbá. Talentová show už ho na mnohé připravila.

„Když jsem zvládl Česko Slovensko má talent, tak myslím, že už zvládnu cokoli. A ještě s přihlédnutím k tomu, co se nám stalo první ročník během přímého přenosu, kdy nám vypadl celý světelný pult a museli jsme dál odhlašovat, do toho nám křičel režisér do ucha, ať to odhlásíme do reklamy a že se už možná nevrátíme... Nevěděli jsme, jestli to vůbec dokončíme, ale všechno dobře dopadlo. V tu chvíli by se ve mně ale krve nedořezal,“ vzpomínal Gránský. ■