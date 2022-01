Jak to spolu mají? Karlos Vémola má Lelu i s dětmi u sebe doma. Do idylky to má ale hodně daleko

Lela Ceterová a Karlos Vémola Michaela Feuereislová

Aby toho nebylo málo, Lela Vémolu obvinila z toho, že ji fyzicky napadl. Následně se ale i s dětmi vrátila zpátky do „Vémolandu“, tedy Karlosova sídla v Měchenicích. Brzy na to vzal Vémola Lelu na pár dní do Dubaje, kde si měli všechno, co se stalo, vyjasnit. Velký návrat se ale nakonec zatím nekoná, byť Lela i s dcerkou Lili a synem Rockym bydlí u Vémoly, kde má veškeré zázemí.

„Vyříkali jsme si to. Lela zůstává doma a zatím se nikam nestěhuje. Uvidíme, jak to bude, nebo nebude pokračovat dále. Zatím zpátky partneři nejsme. Žijeme spolu v jedné domácnosti. Lelu to mrzí. Říká, že se mnou doma nebylo k vydržení a hledala z toho východisko s někým jiným,“ řekl v pořadu ShowTime známý zápasník, jenž si sám sypal popel na hlavu.

Kvůli vleklým zraněním nemohl trénovat, a tak to s ním prý doma nebylo k vydržení. Doma tak nepanovala žádná idylka. Pár si zatím nechává otevřená vrátka. Buď se jim partnerská krize podaří překonat, nebo se Lela nakonec od zápasníka odstěhuje. My spíše tipujeme, že se ještě letos bude konat velkolepá svatba. Oba jsou ostatně nadále více než rok zasnoubení. ■