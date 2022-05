Obává se, že se dostane do špatné formy, kterou měl před StarDance. Tomáš Verner místo tance sedí v kanclu

Bývalý profi sportovec si musí do pohyb cíleně dávkovat. Super.cz

„Po StarDance mám zase spoustu práce. Pracujeme na tom, abychom naši akademii udrželi na nohou. Jsem zaměstnaný na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, s tím je spojená náročná administrativa,“ popisuje Verner svou úřednickou činnost.

„Je to velmi náročné období. Poslední týdny jsem měl šest hodin tréninku denně. Poté, co jsem nastoupil do práce, jsem šel na nulu. Pracuji jako trenér a administrativní pracovník. Hledám proto náhradu za tanec. Nechci se dostat do tak strašné formy, ve které jsem byl před StarDance,“ vyslovuje své přání Tomáš.

Pravdou je, že Tomáše od května čekaly minimálně dlouhé procházky s kočárkem. Jeho manželka Tammy totiž porodila druhé dítě. ■