Brzy bude dvojnásobným tátou: Takhle to sluší manželce Tomáše Vernera s rostoucím bříškem

Tomáš Verner Super.cz

Celá rodina se sešla v kompletní sestavě naposledy v březnu 2020 u příležitosti svatby Tomáše a Tammy. Už v té době byl ale pro některé členy problém dostat se zpět do Států. Nyní už se situace trošku zlepšila, ale stejně si rodiče Tammy nejsou jistí, jestli budou moct přijet kvůli další důležité události. „Plně doufáme, že v okamžiku narození druhého dítěte bude celá rodina v Praze,“ vyslovil své přání Tomáš.

Rodina se na konci roku pro změnu vydala do Ameriky. „Chtěli jsme trávit svátky všichni dohromady. Tammy tatínek nemohl přiletět do České republiky, a tak jsme byli mezi svátky v Americe,“ prozradilTomáš, který se pochlubil snímkem své ženy s rostoucím bříškem. Je rád, že cestu společně zvládli, a to i s malým synem. „Tomík je asi nejstatečnější dítě, které si umím přestavit. Poslouchal, spal. Časový posun nazpět byl náročnější. To bylo spojené s růstem zubů, nemůžu si ho vynachválit,“ řekl sportovec. ■