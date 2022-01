TMBK reaguje na kritiku satirické koláže s Drahokoupilem: Nemyslím, že jsem přestřelil já, ale spíš on

Tomáš Břínek alias TMBK Profimedia.cz

Zeptali jsme se, jak na negativní komentáře reaguje sám autor a zda má z reakcí fanoušků opravdu pocit, že „přestřelil“.

„Nemyslím, že jsem něco přestřelil, myslím, že spíš přestřelil on, když se do něčeho takového hlásil,“ vyjádřil se pro Super.cz Břínek. „Místo něj by tam byl určitě rád někdo jiný, kdo by neodstoupil hned v prvním kole. Příště doporučuji nejdříve navštívit psychologa a zjistit, jestli je můj stav na něco takového připraven,“ doplnil.

Na otázky diváků, jak mohl z výběru do soutěže, která je ověnčena tituly jako „nejdrsnější show“, postoupit účastník, který se necítí psychicky dobře, už reagovala i televize. „K aktuálnímu zdravotnímu stavu Vojtěcha Drahokoupila se nám nepřísluší vyjadřovat, nicméně můžeme potvrdit, že úspěšně prošel všemi testy nezbytnými pro účast v soutěži,“ uvedla Nova.

Sám zpěvák komentoval své rozhodnutí tak, že s obdobnými problémy už nejméně rok a půl nebojoval a vše přišlo nečekaně pod náporem stresu. „Úzkostlivé stavy, které jsem v Čechách neměl, se tady projevily, kvůli tomu, že nevíme, co se bude dít. Cítím na sobě, že by to bylo horší a horší,“ řekl před svým odchodem ze Survivoru Drahokoupil. ■