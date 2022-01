Nejvnadnější Miss po 3. dávce vakcíny: Z pohledu lékařů a sester bych lidi nahnala k povinnému očkování!

Lucie Šlégrová Michaela Feuereislová

Není to tak dávno, co si Lucie Šlégrová (39) založila Instagram a přidala se k virtuálnímu životu na sociálních sítích. I když to maminka tří dětí s příspěvky nepřehání, za jeden už schytala negativní reakce. Týkal se jejího názoru na třetí dávku očkování proti covidu, kterou sama absolvovala.