Po dvou dětech je herečka hubená jako lunt: Podívejte se, co zbylo ze sexy vnadné kriminalistky

Jana Pidrmanová Super.cz

My jsme se s Janou, kterou můžete tedy vidět i na divadle, úžasná je například v představení Kytice, kde ztvárňuje dvojroli zlé a hodné sestry v baladě Zlatý kolovrat, potkali po promítání romantické komedie Srdce na dlani, kde si zahrála mladou maminku před rozvodem. Její manžel se zamiloval do chlapa.

"Maminek už jsem pár hrála, takže to pro mě nové nebylo a s mým filmovým synem jsme se do sebe zamilovali na první pohled už na kamerovkách. Ještě ho zkusím dát dohromady s mojí dcerou," smála se. "Žánr romantické komedie pro mě naopak nový byl. A hrozně mě to bavilo," svěřila.

Po mateřské se už Pidrmanová vrátila i do divadla. "Už podruhé. Mezi dětmi jsem rok hrála. Ale v divadle je to teď takové vachrlaté, co si budeme povídat," krčila rameny nad neutěšenou situací. Komplikované je to zvládnout i organizačně. "Ta organizace je asi stejně náročná jako ta práce. Vysílí to úplně stejným dílem. Ale když si člověk vybere práci, která ho baví, tak z toho má radost," domnívá se.

Právě díky tomu herečka také hodně zhubla. "Takhle hubená jsem nebyla nikdy, snad už to nebude pokračovat. Ráda bych něco naopak přibrala. Nicméně tohle je můj recept na hubnutí po porodu," řekla Super.cz s úsměvem. ■