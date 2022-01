Jídlo z popelnice? Mladou maminku z Výměny manželek zaskočí, kam chodí rodina vybírat potraviny

Je to pro mě nová informace, tohle jsem ještě neviděla, komentuje situaci Andrea. TV Nova

Andrea se o tom co nevidět přesvědčí, když s náhradním manželem a dětmi vyrazí na nákup. Prozatímní partner Matyáš (26) Andreu zaskočí tím, že si některé potraviny vybírá z kontejneru za tamním supermarketem.

„Nakupovat jezdím až sem, protože jsou tady přístupné popelnice a dá se tam občas vybrat nějaká zelenina a ovoce,“ vysvětluje a pokračuje k jedné z popelnic, kde ihned uloví krabičku malin. „Tam bývá většinou jen jedna špatná, tu pak musíš najít a vyhodit a vybrat si ty dobrý,“ názorně ukazuje na kameru.

„Zatím mám maliny, borůvky, jablko, cuketu, banán a nějaký zelí. Broskve, ty budou dobrý. To oni většinou vyhodí jen proto, že si to někdo dal do sáčku a pak nevzal,“ hlásí hrdě hlava rodiny. „Často tam najdu věci, které bych si sám nekoupil. Avokáda jsou nejlepší z kontejneru, protože ty už jsou nejvíc zralý, jsou prostě ready to eat.“

Andrea neskrývá rozpaky. „Je to pro mě nová informace, tohle jsem ještě neviděla a osobně bych tam asi nelezla,“ nechala se slyšet na kameru. Podívejte se na ukázku. ■