Prsatá sexbomba Dolly Parton (76) v proměnách času. Country legenda by se klidně svlékala i v babičkovském věku

Dolly Parton je stále vitální dámou. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zdá se to být neuvěřitelné, ale legendární sexbomba Dolly Parton (76) se už mílovými kroky blíží k magické osmdesátce. Pořád je to ale vitální dáma, ze které doslova tryská gejzír energie.

Ikona country music je známá svými zálibami v plastických operacích všeho druhu. Nejraději by totiž zůstala věčně mladá. Největší pozornost sice získala díky prsním implantátům, ale dost často to přeháněla i s jinými úpravami. Není divu, že poslední roky vypadá pořád stejně, byť jí plastiky moc hezkou tvářičku nevytvořily.

Když se podíváme na archivní snímky, je možná škoda, že se vitální zpěvačka nesmířila s procesem stárnutí. Přirozená vizáž jí totiž opravdu svědčila. Důležité však nakonec je, jak se cítí. A pokud je s plastikami spokojená a září jako sluníčko, není co řešit. I v babičkovském věku je to zkrátka pořádná dračice, jež by si i ve svém věku ráda zapózovala pro Playboy tak jako před 43 lety.

Že má stále smysl pro humor a umí potěšit i svého manžela Carla Deana, dokázala i loni, když mu k narozeninám nahrála žhavý vzkaz v oblečku sexy králíčka. Není divu, že jí to s manželem klape i po 57 letech, protože vášnivá Dolly moc dobře ví, jak v manželství udržet tolik potřebnou jiskru.

Dolly Parton se country věnuje už od 60. let. Od těch časů prodala milióny alb a posbírala desítky hudebních cen včetně devíti Grammy. S kariérou se ještě zdaleka nerozloučila a fanoušky pořád umí potěšit svými vystoupeními. A pokud se jí bude držet pevné zdraví, možná se v Playboyi ukáže i jako osmedesátnice. ■