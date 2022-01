Co dnes dělá princezna Adélka z pohádky S čerty nejsou žerty? K herectví už se nevrátila

Představitelka Adélky Monika Pelcová Foto: reprofoto: S čerty nejsou žerty

Ruku na srdce: kolikrát jste viděli film S čerty nejsou žerty (1984)? Pohádka je u nás tak populární, že si okamžitě vybavíme tváře všech aktérů, ať už je to charizmatický mlynář Petr Máchal, jeho zákeřná macecha Dorota, hodný čert Vraník nebo laskavá princezna Adélka a její zlá starší sestra Angelína.

Ani prý nemusela moc hrát

Představitelce Adélky Monice Staré (*18. 12. 1965) bylo 18 let, když si v pohádce zahrála – tehdy ještě pod svým dívčím jménem Pelcová. Do role Adélky byly původně zvažovány i Veronika Gajerová (58) a Veronika Jeníková (57), jenže vše bylo nakonec jinak. Monika Pelcová se coby nadšená ochotnice z Olomouce hlásila na DAMU a u přijímaček si jí všiml režisér Hynek Bočan (83). Právě tahle milá světlovlasá dívka mu připadala jako ideální protipól k tmavovlasé představitelce pyšné Angelíny Daně Bartůňkové (64).

Pelcovou na školu sice nevzali, zato jí asi deset dní po zkouškách přišel telegram, že se má dostavit na Barrandov. A princezna Adélka byla na světě – jen ji kvůli silnému moravskému přízvuku musela nadabovat Naďa Konvalinková (70). Sama Pelcová později řekla, že tehdy měla ještě „kratky zobak“. A dodala, že nemusela ani moc hrát, protože tehdy byla stejně naivní jako její postava.

Jak to bylo s Petrem Máchalem

V médiích se často přetřásal její vztah s představitelem Petra Máchala Vladimírem Dlouhým (✝52).

„Mirek byl charizmatický a hrozně milý. Vzpomínám na to ráda,“ prozradila po letech Monika Stará s tím, že o žádnou romanci mezi nimi nešlo – stali se z nich pouze dobří kamarádi. Dlouhý ji mj. zval na svá představení a po natáčení si ještě nějakou dobu psali.

Čím ji rozesmál kaprál

Monika Stará dala také k lepšímu, že hned během první natáčené scény kaprál v podání Petra Nárožného (83) utrhl nechtěně dvířka od kočáru a ona měla co dělat, aby nevyprskla smíchy. Ustála to, záběr se nemusel opakovat, ale je vidět, že v kočáru se jí od potlačovaného smíchu třesou ramena. Své si užila i s koňmi. Kvůli natáčení se na nich musela naučit jezdit, ale pak ji čekalo velké překvapení v podobě dámského sedla… Zavzpomínala rovněž na scénu, ve které zavírá Petra do skříně. Prý bylo hodně náročné sladit všechny příchody a odchody s otvíráním a zavíráním dvířek.

Za katedrou stejně jako na jevišti

Každopádně princezna Adélka byla její jedinou rolí. Zatímco její filmová sestra Angelína poté účinkovala v nejrůznějších seriálech a TV filmech, Monice Staré od té doby už žádná větší nabídka nepřišla. A tak vystudovala pedagogickou fakultu, obor čeština/hudební výchova a po jejím absolvování začala učit. Ostatně, práce za katedrou má s hereckou dost společného (i v tomto případě předstupujete před „publikum“ a je na vás, jak ho zaujmete), a navíc, už od dětství zvažovala, že se stane buď herečkou, nebo učitelkou.

K jejím velkým koníčkům patřil také tanec, kterému se věnovala i závodně. Provdala se za spolužáka z olomouckého gymnázia a má s ním dvě dcery, Nikolu a Kamilu. Před několika lety se rozvedli.

Monika Stará se také nechala slyšet, že kdyby dnes dostala nějakou filmovou nabídku, už by nechtěla hrát naivku, ale spíš nějakou hlubší psychologickou roli. Ať už to s jejím přáním dopadne jakkoli, v divácké paměti zůstane navždy zapsána jako pohádková princezna Adélka. ■