Žebra už jí trčí méně: Italská modelka, která nahrála, jak ji obtěžuje Weinstein, pózovala v bikinách

Ambra Gutierrez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Teď ji fotografové zastihli na pláži v Miami, kde si užívala plážové radovánky. V bikinách jí to moc slušelo, a dokonce to vypadalo, že nějaké to deko přibrala. Hubená je sice pořád, ale ve srovnání se snímky z minulosti vypadá přeci jen půvabněji. Ambra je rodačkou z Turína, jejíž maminka je Filipínka.

Její exotické rysy před lety zaujaly i filmového producenta Harveyho Weinsteina (69). Krásná modelka se stala obětí jeho sexuálního obtěžování, což zachytily i nahrávky, které poskytla médiím. Ambra svědčila i u soudu, ale tam se svým nařčením na rozdíl od jiných žen neuspěla. Důkazy soud nepřesvědčily a případ byl uzavřen.

Modelka se ale nevzdala a nadále zůstává aktivní aspoň v humanitární oblasti. Podpořila například hnutí Me Too v Íránu, kde podporuje tamější ženy prostřednictvím svého vlastního negativního příběhu týkajícího se sexuálního obtěžování. ■