Seniorský sex v nové komedii: Bolek Polívka (72) se v posteli s Eliškou Balzerovou (72) styděl

Bolek Polívka Super.cz

"Je to hezký prosluněný film, my s Eliškou jsme staří lidé, ale myslím, že nám hodně lidí bude to stáří závidět. A ta erotické scéna? Krátce řečeno, Eliška řekla Marcele, mojí manželce: Byl dobrej! Ale samozřejmě jsem se styděl. Jako každý. Není to nejpříjemnější. Radši člověk točí, když se prochází po Stromovce," řekl Super.cz Polívka.

Ve filmu je i vtipná scéna, kdy se jeho postava pouze v tílku a dole bez nechtěně ukáže během facetimového rozhovoru dceři jeho vyvolené. "Něco podobného se mi naštěstí nikdy nestalo. Ani nevím, jestli by se o mě taky pokoušela zubatá jako o mého hrdinu," smál se herec.

V našem rozhovoru zavzpomínal i na to, jak se před 30 lety seznámil s manželkou Marcelou, s níž 22. února oslaví výročí svatby. A povídali jsme si i o všech jeho dětech a jejich talentech zděděných po slavném otci. ■