Vladimír Polívka promluvil o útrapách při natáčení romantické komedie: Sám je zamilovaný až po uši

Vladimír Polívka Super.cz

Chcete vidět opravdovou romantiku? Po romantické komedii Ženy v běhu se herec Vladimír Polívka (32) objeví v jedné z hlavních rolí filmu stejného režiséra v témž žánru. "Srdce na dlani ztvárňuje v naprosté většině to lepší z nás. Myslím, že to většinu diváků potěší, zvlášť v téhle době. A řeknou si, že jsou konečně na sebe lidi milí. Cílem žánru je lidi potěšit," domnívá se Vladimír.

Ve filmu měl dva náročné úkoly. Prvním z nich bylo to, že jeho postava je vozíčkář. "Měl jsem ten vozík tři měsíce doma a trénoval. Spíš bylo zajímavé se na něm pohybovat mezi lidmi, kteří vás neznají. Najednou zjistíte, jak s vámi komunikuje okolí, kde jsou všude ty překážky. Samozřejmě tuhle zkušenost nemohu srovnávat s člověkem, který na tom sedí půl života," řekl Super.cz.

Hrát musel i se psem plemena baset, se kterým není zrovna snadné pořízení. A to je sám pejskař. "Svému psovi bych natáčení nikdy nezpůsobil, protože ti psi už vůbec nechápou, co se děje. Já byl na vozíku a toho psa jsem musel táhnout. Baset je pes, který, když se rozhodne, že dál nejde, tak s ním opravdu nehnete. Bylo to hodně útrap, ale pak to skončilo a zase byl roztomilý," teď už se při vzpomínce smál Polívka.

Protože komedie pojednává o lásce, probrali jsme s Vladimírem samozřejmě i milostný život. "Stejné jako ve filmu to nemám. Byl bych asi odvážnější a prudší než tenhle chlapík. Tu holku obdivuje moc dlouho na můj vkus. Šel bych rovněji. Jsem prudší a jdu víc po svém a to se mi vyplatilo. A lásku mám," uzavřel se zamilovaným úsměvem. ■