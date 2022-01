Před skoro čtvrtstoletím byla zvolena nejkrásnější Českou. Jak teď vypadá kudrnatá misska, kterou už vzhled dávno neživí?

Čím se teď živí Kateřina Stočesová? Super.cz

Je to už čtyřiadvacet let, co Kateřina Stočesová (42) vyhrála soutěž Miss České republiky. Kráska s charakteristickou blond kudrnatou hřívou už dávno nepůsobí v modelingu, ale věnuje se oboru, kterýmu se vyučila, a svým dětem Annemarii (10) a Christopherovi (7).