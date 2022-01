Rozpad vztahu i změna povolání: Co dnes dělá Petr Poláček z první SuperStar?

Petr Poláček a Marta Ondráčková hrají v seriálu 1. Mise pár. FTV Prima

„Říkal jsem si, že už mám věk na stálé zaměstnání, a když se na začátku pandemie před dvěma lety zrušily všechny koncerty, uvažoval jsem, co můžu dělat. Věnoval jsem se bojovým sportům a sebeobraně a u policie jsem měl přátele. Dělal jsem i bezpečnostní školu. Nastoupil jsem pak k cizinecké policii,“ uvedl Poláček s tím, že uniforma hodně schová, takže se mu nestává, že by ho lidé na ulici poznávali. „A jsem za to vlastně docela rád,“ směje se.

Čerstvě má Petr za sebou také hereckou zkušenost. Přijal epizodní roli v seriálu 1. Mise na Primě, kde se objevil na druhé straně zákona. V roli Milana Kouby se věnuje bojovým sportům a sponzoruje jejich nelegální zápasy. „Bavilo mě to, určitě by mi nevadilo zahrát si v seriálu víc. Tak třeba někdy…“ dodal.

Petr Poláček je otcem syna Tobiáše, s jeho matkou, tanečnicí Kateřinou Hukovou, se loni rozešli. ■