Bronzový účastník StarDance bude podruhé otcem. Tomáš Verner s nadšením prozradil pohlaví miminka

„Čekáme dalšího potomka a jsme přešťastní,“ svěřil se Super.cz Verner. Ten nám dokonce prozradil pohlaví miminka. „Přál jsem si holčičku. Tammy mně to rozmlouvala, že v určitém životním období jsou holčičky problematické. Dopadlo to ale zkrátka tak, že to bude další kluk,“ popisuje výsledek ultrazvuku krasobruslař.

Starší Tomík zatím s ohledem na svůj nízký věk neví, že by se měl na sourozence těšit. „Občas maminčino bříško objímá a líbá. Bude z něj starší brácha a uvidíme, jak se k tomu postaví,“ dodal Tomáš Verner, který loni v prosinci skončil na třetím místě v taneční show StarDance. ■