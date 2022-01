Rita Ora ukázala svou maminku v plavkách: Po téhle dámě zdědila svůj sex-appeal

Rita Ora Profimedia.cz

Vera Ora oslavila 56. narozeniny a Rita přidala hned několik společných fotek. Nevynechala ani snímek v plavkách, který je obzvlášť pro zpěvačku častým příspěvkem na sítě.

„Všechno nejlepší k narozeninám mojí úžasné mamince. Jsi krásná, podporující, vlídná a nesmírně nápomocná a i když máš narozeniny dnes, já tě oslavuju stále,“ napsala zpěvačka k postu.

„Nejhezčí duo matky a dcery,“ psala jedna z komentujících a další přidala: „Máma vypadá božsky.“ Mnoho sledujících dokonce o mamince zpěvačky napsalo do komentáře, že spíš vypadá jako její sestra, což muselo Veru určitě potěšit.

Rita má ještě starší sestru Elenu a mladšího bratra Dona a sama se svěřila deníku The Independent, že by jednou ráda měla velkou rodinu, a proto si nechala zmrazit vajíčka. Poprvé to udělala ve svých 24 letech a znovu ještě ve 27.

„Nechtěla jsem, aby mě to trápilo a díky tomu jsem na to nemyslela. Byla to ta nejlepší věc, kterou jsem udělala. Jednou bych ráda velkou rodinu a my ženy na sebe vyvíjíme nesmírný tlak, protože cítíme, že je to naše povinnost, přivést na svět nový život.“

Rita je už rok ve vztahu s novozélandským režisérem Taikou Waititim. ■