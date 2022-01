Vítězka Českého lva změnila svůj život: Po čtyřicítce se herečka nechala pokřtít

Magdaléna Borová Super.cz

Režisér Tomáš Mašín a scenáristka Alice Nellis se rozhodli obsadit neokoukanější herecké tváře. "Je fakt, že já pro filmové fanoušky moc okoukaná nejsem. A myslím si, že filmu může přinést mnoho dobrého, že tam nejsou tak známé tváře. Mnohdy se lidé nemohou odpoutat a soustředit se na to, co ti velmi známí a dobří, ale už obehraní herci ztvárňují. A ti méně známí to mohou oživit," míní Magdaléna, která je velmi obsazovanou divadelní herečkou. I o tom jsme si v našem videu povídali.

"Pro mě je to, že jsem se dostala z divadelního světa do toho filmového v životním období, které prožívám, velmi příjemná zkušenost. Můžete koncentraci vypínat a zapínat, a to mi teď vyhovuje," svěřila.

Stejně jako jiné maminky měla herečka i při pandemii co dělat. Má dvě děti, syna a dceru. "Jeden je na prvním, druhý na druhém stupni a díky online výuce jsem třeba zjistila, jak vypadají jejich učitelé a zjistila jsem víc o tom, co se učí, protože jsou hrozně fajn samostatní. Ale pak už nám hrabalo jako všem, bylo to náročné," připustila.

Protože je ve stálém angažmá v Národním divadle, měla to štěstí, že jí chodil i plat a nemusela shánět obživu jinde. Zvlášť když je celkem nedávno rozvedená s kolegou Miloslavem Königem. "Byla jsem vlastně jako v bavlnce, protože jsem měla plat. Snažila jsem se aspoň pomáhat jinde," upřesnila.

Při rozhovoru jsme se také dozvěděli, že Magdaléna zpívá a jejím koníčkem je sborový zpěv. Rybovu vánoční mši v kostele si ale ještě nezazpívala. A od toho jsme se dostali k víře. Borová je poloviční Židovka, nechala nejprve pokřtít obě své děti a potom křest podstoupila také. "Mám židovské kořeny, ale z toho křesťanství vychází. V květnu jsem byla u křtu. To je takový můj velký životní krok. Čtyřicítka obrátila leccos," přiznala, že vlastně začíná svým způsobem znovu.

"Doufám, že jsem tak nějak víc u sebe, víc se sebou smířená, i když tedy pořád bojuju, jako asi všichni. Bojuju se strachem ze všeho možného, s tím každodenním. Strach je v nás a asi by bylo nejhezčím naplněním života se ho postupně zbavovat. Ale je mi trošku líp," uzavřela. ■