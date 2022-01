Odchod Vojty Drahokoupila ze Survivoru doprovázely slzy: Je to frajer, vysekla mu poklonu Pazderková

Jeho odchod byl plný emocí. TV Nova

Zpěvák naznačil, že bojuje s psychickými problémy a v reality show nemůže nadále pokračovat. „Je to věc, se kterou bojuju strašně dlouho a doufal jsem, že to tady pokořím, ale bohužel to tak není. Včera jsem prožil něco, co jsem rok a půl nezažil,“ nechal se na kamery slyšet zpěvák, který se neubránil slzám.

„Co to přesně způsobilo, nikdy člověk neví, ale je to samozřejmě stres, je to to, že jsem hypochondr a dost věcí si připouštím. Úzkostlivé stavy, které jsem v Čechách neměl, se tady projevily, kvůli tomu, že nevíme, co se bude dít. Cítím na sobě, že by to bylo horší a horší,“ připustil. Ostatní členové týmu se tak museli s Vojtou rozloučit a jeho odchod těžce nesli.

Zpěvák sváděl boj s duševním zdravím už v minulosti. Podobnou zkušenost má i jeho kolegyně z týmu Mao, herečka Iva Pazderková (41). „Mám výhodu, že jsem teď zaléčená a že jsem v pořádku už pár let. Je to strašně blbá nemoc a vůbec netušíte, kdy vás to přepadne. Je strašně těžké s tím žít v civilizaci, v klídečku, natož pak tady,“ reagovala na odchod kamaráda a označila jej vítězem letošního Survivoru, už jen proto, jak se s nemocí pere.

K odchodu soutěžícího se vyjádřila i televize. „K aktuálnímu zdravotnímu stavu Vojtěcha Drahokoupila se nám nepřísluší vyjadřovat, nicméně můžeme potvrdit, že úspěšně prošel všemi testy nezbytnými pro účast v soutěži. Na místě jsme mu poskytli potřebnou pomoc a podporu a budeme s ním v kontaktu i po jeho návratu do České republiky. Bezpečí a zdraví všech účastníků soutěže je naší nejvyšší prioritou,“ uvedla Nova. ■