Modelka má miliony obdivovatelů, ale v lásce jí štěstí nepřeje: Muži se mě bojí, protože jsem krásná, říká

Elizabeth Marie Chevalier Profimedia.cz

Playboy modelka Elizabeth Marie Chevalier (27) to vůbec nemá jednoduché. Ačkoliv díky půvabu a křivkám, které se nebojí odhalit, přitahuje mnoho obdivovatelů, v lásce se jí ne a ne zadařit. Muži z ní totiž mají strach, myslí si.

„Řekli mi, že muže děsím, protože jsem vysoká a krásná a mám silnou osobnost,“ nechala se slyšet modelka.

„Jsem ve skutečnosti velmi milá a milující, kdyby mě zkusili poznat, zjistili by to. Když jdu na rande, muži se mnou ani nedokážou mluvit. A ti, co ano, jsou většinou namyšlení, posedlí sami sebou a vyjedou po každé pěkné holce v místnosti. Berou ženy jako trofeje,“ popsala.

Elizabeth by se nebránila ani vztahu s fanouškem, ovšem pokaždé, když si vyrazila s někým, kdo ji oslovil na Instagramu, bral ji jako zboží. „Chápu, že sdílím snímky v bikinách, ale je to práce. Někteří se přes to prostě nedokážou přenést,“ povzdechla si.

Randění je podle ní náročná disciplína. Přiznala, že by snad i preferovala rande naslepo, které by jí dohodli přátelé. Single je aktuálně půl roku.

Na její vzhled ale nereagují jen muži. Ženy se modelkou prý často cítí ohrožené. Jako příklad popsala Elizabeth incident, kdy na ni v klubu začala neznámá žena křičet, když se dala do řeči s jejím přítelem.

A jakého partnera by si pro sebe modelka představovala? „Jsem na tmavé typy. A musí být pohledný. Ideálně aby byl silný, tichý, ale sebevědomý a věděl, co chce,“ popsala.

Co se týče věku nebo zaměstnání potenciálního partnera, na tom Elizabeth až tak nesejde, pokud je úspěšný a práce ho naplňuje. ■