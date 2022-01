Pro nadcházející španělské album vytáhla Christina Aguilera své nejsilnější zbraně: Pořádně nadupaný dekolt

Christina Aguilera Profimedia.cz

Jako první vypustí do světa single Santo, který připravila ve spolupráci se zpěvákem Ozunou. Image, kterou na uvedení zvolila, je kombinací latexu, kamínků, a hlavně hlubokého výstřihu. Jako zrzka se i v novém videoklipu představí 20. ledna.

Pětinásobná držitelka Grammy svým fanouškům ukázala svůj nový vzhled ze všech úhlů, jak se můžete přesvědčit v galerii.

Nové album s názvem La Fuerza vyjde více než 20 let po jejím prvním španělském albu, které se jmenovalo Mi Reflejo. „Je to projekt, na kterém jsem pracovala dlouho, a jsem ráda, že se to událo vše až nyní, kdy už jsem dospělá žena. Být matkou a mít za sebou úspěšnou kariéru, přináší projektu jiný pohled a vášeň. Vše půjde víc do hloubky s touhou po poznávání,“ prozradila před časem pro Billboard. ■