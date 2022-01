Krásná herečka z Vřískotu promluvila o dětech: Jak vysvětlila tříletému synovi, že je adoptovaný?

Neve Campbell Profimedia.cz

Hvězda hororu Vřískot, jehož pátý díl aktuálně drtí kina, se v pořadu Kelly Clarkson o své rodině rozpovídala. Popsala mimo jiné, proč se rozhodli mladšímu synovi netajit, že je adoptovaný.

„Hodně jsem o tom četla. Myslím, že dřív to fungovalo tak, že to lidé dětem tajili a vybalili to na ně až v dospělosti, což je pak většinou odrovnalo. To nedává žádný smysl,“ nechala se slyšet.

„Byla jsem navedena k tomu, abych s ním mluvila o jeho biologické matce a původu ještě dřív, než začne slovům pořádně rozumět. Ví například, že byl v bříšku Cynthie, že mu dala život.“

„Ona mu dokonce vytvořila fotoalbum se svými snímky a věcmi, které má ráda,“ dodala s tím, že považuje za důležité, aby syn věděl, odkud pochází.

Před vztahem s Fieldem byla Neve dvakrát vdaná, za herce Johna Lighta v letech 2007–2011 a za Jeffa Colta v letech 1995–1998.

Kromě péče o syny je kanadská kráska dost vytížená i pracovně. Po Vřískotu se vrhla také do natáčení netflixového seriálu The Lincoln Lawyer, v němž si střihne hlavní roli. ■