Sinéad O´Connor dorazila na pohřeb syna (✝17) v růžové teplákovce. Do rakve mu dala cigarety

Syn irské zpěvačky spáchal sebevraždu. Profimedia.cz

„Můj nádherný syn Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, světlo mého života, se rozhodl ukončit svůj pozemský život. Kéž odpočívá v pokoji a nikdo nenásleduje jeho příkladu. Mé dítě. Moc tě miluji,“ oznámila světu zpěvačka, která poté na chvíli sama skončila v péči lékařů.

Ze smrti na sítích obviňovala nejen sebe, ale i irské úřady. Shane měl utéct z nemocnice, kde byl pod dohledem kvůli pokusu o sebevraždu o týden dříve.

Se svým synem se zpěvačka rozloučila v zářivě růžovém oblečení. „Byl to velmi krásný hinduistický obřad. Shane by byl nadšený. Dala jsem mu do rakve pár krabiček cigaret, kdyby v nebi žádné nebyly. To by se mu taky líbilo,“ okomentovala O´Connor pohřeb, kterého se na hřbitově v Dublinu zúčastnilo asi 50 hostů.

Zpěvačka, kterou proslavil hit Nothing Compares 2 U, má ještě další tři děti. Z manželství s hudebním producentem Johnem Reynoldsem syna Jakea (34), ze vztahu s novinářem Johnem Watersem dceru Roisin (26) a nejmladšího syna Yeshuu (15) má s byznysmanem Frankem Bonadiem. Shanea měla zpěvačka ze vztahu s irským hudebníkem Donalem Lunnym. ■