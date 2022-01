Byla hezká, přes všechny starosti usměvavá, vzpomíná na zavražděnou manželku Jonáka jeden ze zákazníků

Ivan Jonák si odseděl trest za objednání vraždy své manželky. Michaela Feuereislová

Ve druhé epizodě šestidílné minisérie se řešila vražda manželky kontroverzního podnikatele Ivana Jonáka, na kterou si vzpomněl jeden z diváků, jehož se nám podařilo kontaktovat.

„Ivan Jonák byl v Praze v první polovině devadesátých let velmi známou figurou a zároveň z dnešního pohledu i typickým produktem své doby. O jeho soukromí se ale až tolik nevědělo a už vůbec nic o majetkových podílech v Discolandu Sylvie, který provozoval. Jeho paní, tuším, počátkem roku 94 začala provozovat nedaleko mého bydliště v Praze-Petrovicich stánek se zeleninou,“ popisuje Super.cz muž, který u Ludviky Jonákové docela často nakupoval.

„Tehdy jsem samozřejmě vůbec netušil, že jde o paní Jonákovou, a to i proto, že obvykle nebyla na stánku sama, ale povětšinou ve společnosti svého nového partnera, mladšího tmavovlasého muže,“ vzpomíná.

I po téměř třiceti letech si vybavuje mnoho detailů na manželku jednoho z největších bossů českého podsvětí. „Byla hezká a sympatická, přes všechny své starosti vždy usměvavá. Zřetelně si ji vybavuji v její světle modré teplákové soupravě, jak pobíhá v široce proskleném stánku, rád jsem k ní chodil nakupovat.“

Ludvika Jonáková byla zastřelena 7.4.1994 a na tento den si dobře pamatuje i náš zdroj. „Toho dubnového dne jsem se vracel odpoledne ze zaměstnání, vystoupil jsem na konečné linky 271 a zamířil jako obvykle kolem stánku domů,“ vypráví.

„To, co jsem zde viděl, už je všeobecně známo, paní Jonáková ležela již přikrytá bez života na chodníku před stánkem, potůček krve a nízko nad sídlištěm kroužící vrtulník prozrazoval, že se stalo něco zlého, celé okolí bylo zapáskované a na místě pracoval policejní výjezd,“ vzpomíná na děsivý zážitek. „Z hloučku lidí kolem jsem zaslechl, že byl stánek vyloupen a paní při tom zastřelili... To, že se všechno seběhlo trochu jinak, vyšlo najevo až o pár měsíců později,“ dodává. ■