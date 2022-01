Šéf seriálové mordparty o devadesátkách: Naprostá neúcta k lidskému životu! A jak to bylo s Discolandem?

Vasil Fridrich o seriálu Devadesátky Super.cz

Když se to herec z našich úst dozvěděl, nejprve zalapal po dechu. "To si asi dělal legraci. Já tam opravdu nikdy nebyl. Poprvé to bylo až na natáčení. A to jsme ani nebyli vevnitř, jenom venku. Tak jsem tam opravdu nebyl," řekl Super.cz.

Pak ale zřejmě nechtěl shodit kamaráda s bujnou fantazií. "Tak je to vlastně pravda. Oba jsme tam přijeli na velbloudovi a měli jsme tam velkou hordu striptýzových tanečnic. A střílelo se tam, ale my jsme vyhráli, takže to dopadlo dobře," popustil uzdu fantazii i on.

Pak už jsme ale pokračovali ve vážnějším duchu. Jak herec sám 90. léta prožil? "Vzhledem k tomu, že jsem v té době studoval a neměl jsem od rodičů moc peněz, nikdo mě nechtěl obrat, v hledáčku podsvětí jsem nebyl, setkal jsem se jen s kapesními zloději v tramvaji. Ani do těch podniků jsme tehdy nechodili, jenom do studentských klubů a divadelních barů a tam moc mafiánů nechodilo," upřesnil.

O tom, se tehdy dělo, měl informace pouze z médií. Více se dozvěděl právě díky natáčení. "Měli jsme toho nejpovolanějšího člověka, Josefa Mareše, který to celé napsal a byl u toho. Byl to ten nejspolehlivější zdroj. A musím říct, že mě překvapila ta naprostá neúcta k lidskému životu," uzavřel Fridrich. ■