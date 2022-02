Legendární hlasatelka Marie Tomsová (69) do důchodu jít odmítá: Roli babičky by se ale nebránila

Marie Tomsová Super.cz

„Tady je to pro děti jak dělané. Je tady mnoho optických nápadů, které vychází z výtvarného umění, které je mi velmi blízké," svěřila se bývalá hlasatelka, která vypadá stále senzačně.

I když už by si mohla dovolit jen odpočívat, někdejší televizní hvězda nezahálí a dál pracuje. „Pracuji pro Český rozhlas Pardubice a Hradec Králové. Jednou týdně v neděli ráno tam mám takovou čtyřminutovku. Je to krátké, ale je to velká makačka. Každý týden vymyslet téma, o čem to bude. Napsat to. Pak to dát do pusy a přečíst tak, aby to nepůsobilo strojeně, je opravdu těžké,“ říká Marie Tomsová, která na svou práci nedá dopustit. „Udržuje mě to v pozornosti a mentální pohotovosti,“ dodala na závěr. ■