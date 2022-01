Bojoval na dvou mezinárodních soutěžích krásy, ale není se sebou spokojený: Muž roku se nechal vylepšit

Jakub Kraus Michaela Feuereislová

Vypadá výborně, má svalnaté tělo a mužný vzhled. Přesto se sebou nebyl vítěz soutěže Muž roku z roku 2015 Jakub Kraus (32), který Česko reprezentoval na dvou mezinárodních soutěžích krásy, spokojený. A to přivezl 5. místo z Mr. International a účastnil se i Mr. World.

Když na sociálních sítích postoval snímek, kde má vlasy na ježka, byli jsme v šoku. Prozradil, že má čtrnáct dní po transplantaci vlasů, kterou podstoupil například zpěvák Marian Vojtko (48). "Během následujících dvou týdnů všechny nové vlasy vypadají a potom začnou znovu růst. První viditelné výsledky budou po cca 4 měsících," objasnil.

Nás samozřejmě zajímalo, proč do zákroku šel. Podle našeho názoru má pěkný tvar lebky a účes na ježka mu sekne. "V posledních letech vlasy ubývaly a už mě to štvalo, tak jsem na tu transplantaci šel. Uvidíme, jak to dopadne, krátký sestřih je možnost vždycky," svěřil Super.cz Kraus. ■