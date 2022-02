Kvůli covidu se Petr Kolář nemůže se svými obdivovateli potkávat tak často naživo. Takto vypadá jeho řešení

Pert Kolář Super.cz

V době, kdy se nedalo koncertovat, skládal Kolář do šuplíku. „Teď se snažím těm písničkám dát život a dostat je mezi lidi,“ nechal se slyšet na vernisáži výstavy "photoArt 2022" výtvarníka Romana Řeháka v Obecním domě v Praze. S fanoušky se nemůže setkávat naživo jako dřív, a tak využívá kouzla internetu. „Snažím se nějak fungovat. Ulehčují mi to sociální sítě, a tak se snažíme dostat mezi lidi touto cestou,“ říká Kolář, který přišel s novým singlem s názvem Neodolám a klipem. „Je to taková filmová záležitost. Během své éry jsem ještě nic takového neudělal,“ říká hudebník, který je autorem muziky a scénáře. „Vykašlat se na vše a čekat, co bude, není dobrá cesta,“ neztrácí naději interpret hitu Ještě že tě, lásko, mám.

Kolář zatím se zmíněnou nemocí nemá naštěstí osobní zkušenost. „Je to nepříjemná věc. V rámci své imunity se snažím žít tak, abych neumřel hned, ale až potom. Snažím se dodržovat životosprávu, jíst vitaminy. Všechno tak, jak mě rodiče učili. Snažím se hýbat,“ řekl Petr Kolář a jedním dechem dodal: „Covid jsem neměl, ani ho nechci. Situaci ale v žádném případě nezlehčuji.“ ■