Jejich vztah lidi fascinuje. Herečka (47) dojemně gratulovala neméně slavné partnerce k 79. narozeninám

„14. leden je můj oblíbený den, je to den, kdy tě bezostyšně oslavím, Holland. Jsem ta nejšťastnější ze šťastných. Miluji jen tebe,“ vzkázala Paulson dlouholeté partnerce. Pár tvoří od roku 2015, poprvé se ale potkaly už o deset let dříve. Sarah svou budoucí přítelkyni oslovila na Twitteru.

Svým vztahem herečky vzbudily velkou pozornost. „Náš vztah začal být velmi propíraný, protože Sarah je obrovská hvězda a já jsem také známá. Stala se z toho aktualita a já jsem to nepopřela. Ale soukromí si jinak velmi chráním a chránila bych ho za jakýchkoli okolností, ale zase se neschovávám,“ uvedla Taylor v podcastu The Advocate.

Tam také svěřila, že svůj první vztah se ženou prožila ve svých 29 letech, ale nemluvila o něm.

Paulson se v minulosti vyjádřila na konto komentářů, v nichž lidé kritizovali věkový rozdíl mezi partnerkami.

„Nevzpomínám si, že by lidé šíleli z věkového rozdílu mezi Michaelem Douglasem (77) a Catherine Zetou-Jones (52),“ uvedla pro The Guardian. „Myslím si, že lidé jsou tím fascinovaní, protože je to tak netypické,“ dodala hvězda seriálu American Horror Story nebo filmu 12 let v řetězech. ■