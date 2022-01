Mrazivé svědectví ženy, která nakupovala u Jonákové chvíli před vraždou: Seriál Devadesátky oživuje staré vzpomínky

V seriálu Devadesátky ztvárňuje Ivana Jonáka herec Michal Novotný Foto: Klára Cvrčková, Česká televize

Mezi fanoušky seriálu je i mnoho těch, kteří si na kauzy tehdejšího kriminálního podsvětí velmi dobře pamatují a své vzpomínky mezi sebou sdílí v diskuzích na sociálních sítích televize. Podařilo se nám některé z nich kontaktovat, mezi nimi i muže, kterému bylo v té době 14 let a jeho maminku, jež ve stánku, kde se vražda stala, nakupovala jen pár chvil před tragédií.

„Ten den jsem byla u holiče, bylo tam takové malé kadeřnictví. Šla jsem pak k tomu stánku, chtěla jsem si koupit ovoce. Paní Jonáková se tam se dvěma chlapy dohadovala, byla strašně naštvaná. Něco jí říkali, chodili za ní do stánku, chodili za ní k bedýnkám a zpátky. Pořád jsem tam stála, ale pak jsem si říkala, že se na to vykašlu, koupím to jinde,“ popisuje Super.cz nejmenovaná žena.

„Petrovice jsou malé, ještě než jsem přišla domů, tak se rozkřiklo, že se tam stala vražda. Říkala jsem si: To není možný, vždyť jsem tam teď stála!“ vypráví o šokujícím zjištění. Ony muže si dopodrobna nevybavuje, na pár drobností si ale vzpomíná i po 28 letech. „Jeden muž byl malý, měl parkera (typ bundy - pozn.), džíny a byl snědý. A jeden byl o trochu větší ve tmavém oblečení. Ten malý byl dost arogantní, pořád jí (Ludvice Jonákové - pozn.) něco ošklivě říkal a ona mu dost odsekávala.“

Na policii nešla, byla v šoku a žila v domnění, že by vyšetřování moc nepomohla. „Nepřihlásila jsem se, protože jsem si říkala: Co já jim řeknu, že jsem vedle nich stála a že to byli dva kluci? Ani jsem s nimi nemluvila. Byla jsem z toho ale ještě několik dní špatná,“ dodává.

Na osudný den 7. 4. 1994 si pamatuje také její syn, který byl tou dobou v pubertě. „Bylo mi 14 let, jel jsem do Filmových ateliérů Barrandov na nějaké dětské natáčení. Vracel jsem se v odpoledních hodinách domů. V ulici, kde se to odehrálo, bydlel kamarád, za kterým jsem šel a už jsem tam nebyl vpuštěn, protože tam byl roj policistů a aut,“ vypráví nám o svých vzpomínkách.

V Petrovicích vyvolala vražda velké pozdvižení.

„Pro nás jako petrovické to bylo docela velké halo, protože jsme byli opravdu klidná část Prahy, kromě toho, že někdo ukradl rajčata někomu ze zahrádky. Mezi lidmi pak zavládl strach. Spousta lidí nevědělo, že ta paní ze stánku, která tam každý den poctivě prodávala, byla manželkou Ivana Jonáka,“ popisuje. Lidé se například domnívali, že chtěl stánek vykrást zloděj a po potyčce došlo za bílého dne i ke střelbě. „Posléze se zjistilo, čí je to manželka, a že to bude asi všechno jinak,“ dodává muž. ■