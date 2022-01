Syn zesnulé zpěvačky Horké se drsně obul do lidí zpochybňujících očkování: Sebrali jste mi maminku

Hana Horká Foto: reprofoto Youtube

„Mamce bylo špatně 5 dní a sama tomu šla naproti. Získávání protilátek nemocí neuznávám dávno. O to víc, když se mi vlastní máma udusí v posteli,“ napsal na sociálních sítích syn Jan. „Tolik k nevědomosti situace, bohužel je to takhle jednoduchý. Za antivax příspěvky do diskuze si mě nepřejte. Máte na rukou krev,“ vzkázal rázně v komentářích na facebookovém profilu maminky.

Dále ve svém příspěvku oslovil osobnosti, které se veřejně staví proti očkování nebo ho v minulosti zpochybňovaly. „Sebrali jste mi maminku, která si na vašem základě stavěla veškeré svoje argumenty,“ napsal rozhořčený Jan, jak můžete vidět v galerii.

„Pohrdám váma. Jste absolutní odpad a od teď na vás mám brutální pifku. Za pozůstalé - syn,“ doplnil na závěr. ■