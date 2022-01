Budoucnost 3v1? Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Leitgeb se od porodů vídají mnohem méně

Veronika Arichteva o 3v1 Super.cz

"Přiznám se, že jsme se viděly poprvé celá grupa, všechny holky a všechny děti, až před Vánocemi. Což je tedy půl roku poté, co holky porodily. Je to tedy strašné, ale s těmi dětmi je to náročné. Jsou ty různé nemoci, rýmičky, hlídáme si, aby si to nepředávaly. Ale samostatně se vídáme. Jen tam je jenom jedno dítě nebo dvě nebo žádné. Ale myslely jsme si, že se budeme vídat častěji," řekla Super.cz.

Společný projekt 3v1 tak funguje spíš virtuálně. "Chtěly bychom zase jezdit ty naše besedy. Možná na jaře, ale spíš až od léta, protože kvůli situaci s covidem to pak zase nechceme rušit. Ale od léta už by to měla být jistota," ujišťuje Veronika. ■