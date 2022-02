Fešák z První republiky na svou další seriálovou roli čeká. Čím se zabýval Vondráček v období lockdownů?

Co dnes dělá představitel Rudolfa Tomana z První republiky? Super.cz

„V tom málu, co je, je to o tom, že se věnuji více muzice,“ řekl nám v rozhovoru Petr a dále uvedl: „S kapelou si občas zahrajeme pro lidi, kteří mají Elvise. Koncertujeme pro lidi starší generace, buď pro lidi v našem věku, nebo starší. Škoda, že si to mladší generace nenechá také ukázat, protože je to skvělá muzika.“

Vondráček nebývá častou ozdobou společenských akcí. My jsme ho výjimečně potkali na vernisáži výstavy "photoArt 2022" výtvarníka Romana Řeháka v Obecním domě v Praze. „Hráváme spolu tenis. Kromě toho se snažím hrát taky fotbal,“ popsal Petr své další aktivity, kterým se věnuje, když zrovna nehraje s kapelou.

Petr nedokáže být dlouho bez činnosti. Nenudil se ani v období lockdownu, kdy nekoncertoval. „Když to začalo, tak jsem si na chalupě hrál se dřevem. Nejsem příliš šikovný, ale něco jsem měl potřebu dělat. Rozhodl jsem se, že vytvořím poličky. Dělal jsem další věci, které zvládne středně šikovný člověk,“ řekl nám v rozhovoru Petr Vondráček a jedním dechem dodal: „Jsem rád, že jsem si neuříznul prst. To bývá často nebezpečný.“ ■