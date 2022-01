Vážila 105 kil, dnes soutěží v bodybuildingu: Srovnání fotek před a po bere dech

Jodie Marquardt Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ke změně životosprávy Jodie přiměly zdravotní problémy, proto začala jednat. Den se rozhodla začínat procházkami (na chůzi nedá dopustit ani herečka Rebel Wilson, která také výrazně zhubla), upravila jídelníček. Už po shození prvních pěti kil se cítila dobře. Úsilí neslo ovoce a finanční poradkyni z města Townsville to ještě víc nakoplo.

V průběhu své proměny Jodie podstoupila také redukci a úpravu poprsí a odstranění kůže. V lednu 2020 se pak rozhodla, že vystoupí ze své komfortní zóny, a začala trénovat na soutěž v bodybuildingu. Té první se zúčastnila loni v září a hodlá pokračovat dál.

„Nikdy by mě nenapadlo, že se zúčastním soutěže v bodybuildingu. Ale po dosažení své cílené váhy 70 kilo během devíti měsíců - mým receptem je čerstvé a zdravé jídlo, denní procházky a posilovna - jsem se rozhodla pokračovat dál. Lidé říkají, že mi shozená kila na vzhledu ubrala tak deset let. Ale co je důležitější, já se i cítím o deset let mladší,“ říká.

Jodie věří, že její příběh je ukázkou toho, že když se chce, všechno jde a může být motivací pro další ženy. „Jen to chce vytrvalost,“ dodává. ■