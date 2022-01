V nové sérii vyšetřuje znásilnění v sektě: Role byla náročná nejen psychicky, ale i fyzicky, přiznává Zuzana Stivínová

Zuzana Stivínová Super.cz

"Já si kauzu guru Járy pamatuju, ale vnímala jsem hlavně toho týpka. Ale ono to neskončilo, v tom je ten vtip. Ta kauza prostě furt trvá. Aspoň, že ta série má nějaké hranice. Začátek a konec. Protože ten skutečný případ stále není dořešený," objasnila Stivínová.

Sama si dnes nedokáže představit, že by do podobné situace jako dívky v sektě spadla. "Teď už mě nikdo jen tak neoblafne. Ale je to strašně věrohodné. Vůbec ty oběti nepovažuji za hloupé a naivní. Někdy se člověk dostane do tak těžké životní situace, že hledá útěchu a pomoc všude. A takové si ten guru vybíral. Byly šťastné za každého, kdo jim věnoval pozornost. Dá se tomu snadno uvěřit," mínila Stivínová, která v našem videu prozradila, že sama takové situace také prožila.

Role to nebyla náročná jen psychicky, ale i fyzicky. "Natáčeli jsme loni v srpnu. Bylo docela teplo a musela jsem začít běhat, protože moje postava běhá. Když se jí daří, i když se jí nedaří. A to je tedy něco, co já vůbec nedělám. Ale musím říct, že jsem u toho nezůstala. Jenom jsem se naučila techniku a už zase chodím jenom na tenis a chodím," vyprávěla Super.cz. ■