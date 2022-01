To jsou svaly! Cristiano Ronaldo předvedl svůj pekáč buchet jen v boxerkách

Cristiano Ronaldo Profimedia.cz

Fotku, kde si hoví v bazénku v boxerkách své vlastní značky, popsal jen krátce: „Relaxuji.“

Podle trenéra Ralfa Rangnicka by se měl ale brzy vrátit do hry.

Ronaldo by se nechal prohlédnout lékaři Manchester United a přesunul se domů, kde využije svou vlastní kyslíkovou komoru, kterou si nechal umístit v domě. Hvězdný fotbalista ale podle zdrojů není v Manchesteru spokojený.

Podle zdroje deníku The Sun je frustrovaný z taktiky dočasného šéfa Rangnicka. „Cristiano je velmi znepokojen tím, co se v United děje. Tým dostává hodně kritiky a on ví, že je považován za jednoho z lídrů. Je zde poměrně hodně problémů a Cristiano pociťuje tlak, ze kterého je velmi vystresovaný. Zoufale si přeje, aby byl jeho přesun do United úspěšný, ale začíná si uvědomovat, že vyhrát trofeje se současným nastavením by mohl být skutečný boj,“ prozradil zdroj.

Soukromý život Cristiana bude nyní znovu lehce poodhalen v dokumentární sérii o jeho partnerce Georgině na Netflixu. Ta nyní čeká fotbalistova dvojčata, po jejich narození budou z hvězdného páru šestinásobní rodiče. ■