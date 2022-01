Hádali byste, že má dospělého syna? Televizní hvězda předvedla křivky tvaru přesýpacích hodin v bikinách

Larsa Pippen Profimedia.cz

Je vidět, že na své figuře Larsa pracuje, že je matkou čtyř dětí, a dokonce dospělého syna, by hádal asi málokdo.

Hvězda reality show Paničky z Miami nedávno dovršila rozvod s legendou NBA Scottiem Pippenem, a tak si užívá svobody. Pár má spolu syny Scottieho juniora (21), Prestona (19), Justina (17) a dceru Sophii (13). Rozvod se vlekl tři roky.

„Nejdelší rozvod v historii,“ povzdechla si v podcastu Getting Real with the Housewives Pippen. „Jsem docela ráda za to, jak to celé dopadlo. Jsme rozvedeni, ale vycházíme spolu dobře. I děti už jsou starší,“ nechala se slyšet.

Scottie podal žádost o rozvod už v roce 2016, po 19 letech manželství. Vzápětí se ale dohodli, že na vztahu ještě zkusí zapracovat. Rozchodu se ale stejně nevyhnuli, přišel jen o dva roky později. ■