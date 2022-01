Kanye West nese rozpad manželství těžce: Muchlování se sexy herečkou i výhružky novému příteli Kim Kardashian

Kanye West toká s novou přítelkyní Julií Fox. Video: Profimedia.cz

Přestože se tedy sám posunul od zkrachovalého manželství s Kim Kardashian (41), nebo se alespoň urputně snaží, aby to tak vypadalo, s novým partnerem odloučené manželky má nejspíš problém.

V nové písni Easy z připravovaného alba mu totiž tak trochu vyhrožuje násilím. „God saved me from that crash, so I could beat Pete Davidson's ass,“ rappuje, což v překladu znamená: „Bůh mě zachránil před tou nehodou, abych mohl nakopat zadek Petu Davidsonovi.“ To je celkem všeříkající.

Kanye si v jednom z rozhovorů také postěžoval, že ho ochranka nepustila do domu Kim, když jel vyzvednout děti. Dům patří Kardashian, a ta si nyní chrání soukromí. West si navíc kvůli dětem pořídil dům přímo naproti ní.

Hvězdný pár má spolu děti North (8), Sainta (6), Chicago (4) a Psalma (2). Poté, co v únoru vyšel najevo jejich rozchod, se podle všeho dohodli na střídavé péči.

Kim už nějaký ten pátek randí s komikem Petem Davidsonem (28), nedávno si dokonce udělali romantický výlet na Bahamy. West to očividně nese těžce. Než vyšla najevo jeho nová známost, veřejně Kim prosil, aby se k němu vrátila. Nezbývá než doufat, že si všichni zúčastnění zachovají důstojnost. ■