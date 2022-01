Slavná herečka nabídla manželovo sperma svobodné kamarádce, která toužila po dětech: Nápad ale moc nepromyslela

Ginnifer Goodwin a Josh Dallas Profimedia.cz

„Říkala jsem jim, že bychom to měli zařídit. Aspoň by po světě běhalo víc malých Joshů,“ rozpovídala se v rádiové show Pop Culture Spotlight With Jessica Shaw.

Josh i její kamarádka ale namítali, že by se věci mohly snadno zkomplikovat. Na rozdíl od tradičního anonymního dárcovství by se totiž s dítětem a jeho matkou vídali.

„Byla bych pořád součástí jejich životů. Jsme přeci jen nejlepší kamarádky, a tak by to mohlo být divné,“ dodala, proč na věc nakonec nedošlo.

Herecký pár to dal dohromady krátce po seznámení, které proběhlo díky zmiňovanému seriálu, a podle Dallase šlo o lásku na první pohled.

„Věděl jsem to okamžitě. Hned jsem věděl, že z toho něco bude. Otočil jsem se, uviděl ji tam stát a okamžitě poznal, že jsem v průšvihu,“ popsal v minulosti pro Today, jak se do své ženy zamiloval. ■