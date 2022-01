Dojemná vzpomínka i umělý pomníček: Diváci se pohádali u filmu o Karlu Gottovi (✝80): Jak se líbil vám?

Česká televize uvedla dokument o Karlu Gottovi. Foto: film Karel

Poté, co snímek Karel uvedla streamovací platforma Netflix, v sobotu večer se ho dočkali i diváci České televize. Tam ho sledovalo přes 1,8 milionu lidí. Dojemný snímek režisérky Olgy Malířové Špátové, jehož natáčení se Gott až do svého skonu osobně účastnil, se dotkl srdcí jeho fanoušků.

"Moc ráda jsem ho viděla. A ti, kterým to je málo, nebo to očekávali víc do hloubky, tak bych ráda věděla, co tím myslí. V jeho věku, s jeho zdravotní a tím i životní prognózou... Sorry, ale můžeme být rádi, že vůbec toto umožnil. Bylo to jeho soukromí, jeho rodina, ne každý den mu bylo dobře a přesto zůstal lidský a profesionální," míní jedna z divaček. "To je film a osoba, co dokážou člověka probrat z utrácení času, inspirovat, nasměrovat, zamyslet se, utřídit si priority a v podstatě (po)změnit život. Smekám, fakt," souhlasí další.

Fanoušci přidávali v reakcích na film i vzpomínky na osobní setkání se zpěvákem. Někteří film viděli předtím i několikrát v kině, koupili si poslední knihu, která také loni vyšla. "V knize je toho víc, než v dokumentu. Já bych např. vynechala některé věci z minulosti a dala pár záběrů z jeho oslavy osmdesátin z divadla Na Jezerce," našli se i radílkové.

Samozřejmě se režisérka nezavděčila úplně všem. "Gott byl pan někdo, ale tento dokument se nám nelíbil, na to že s nimi byla takovou dobu tak opravdu nic moc," míní divačka. "Pan Gott byl jedinečný zpěvák a bojovník. Má můj veliký obdiv, ale filmově se mi to také nelíbilo. Šla bych víc do hloubky," přitakává v diskuzi dáma se stejným názorem.

"Stylizace úděsná, nepřirozené. Nu, pomníček," šel do toho zostra jeden z mála diskutujících mužů. "Čekal jsem vic, trochu nuda, moc písniček (a ne těch nejlepších) a nemocnic, ale oceňuji, že se nechal natáčet takto nedůstojně," zazněl další mužský hlas.

Každopádně většina reakcí byla kladná, diváci si poplakali, dojímali se nad vzpomínkou na zpěváka a byli spokojení, že mohli v kostce sledovat život muže, který svým zpěvem provázel několik generací posluchačů. "Nikdo takový už se nenarodí, Karel Gott je nenahraditelný," shoduje se většina. ■